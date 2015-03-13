СМИ: Макаров пытается сохранить влияние на ЗакС Петербурга

Вячеслав Макаров, занимающий место спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга, не желает покидать свой пост. Такое мнение высказывают различные СМИ. Как пишет Live24, депутат надеется остаться в ЗакСе, чтобы сохранить влияние в городе.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров продолжает предпринимать попытки остаться в Северной столице, чтобы сохранить имеющиеся финансовые потоки и возможность оказывать влияние на город через Генплан, ЗНОП и "семейные" строительные проекты, - пишет СМИ.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы, а петербуржцы – новый состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак объявлял, что Макаров пойдет в Госдуму и будет избираться от Петербурга на федеральном уровне. О вероятном переходе спикера ЗакСа в нижнюю палату Федерального Собрания говорил и губернатор города Александр Беглов.

В конце апреля Макаров действительно подал документы на участие в думских выборах, однако 4 мая стало известно, что он также прошел регистрацию на праймериз "Единой России" в ЗакС. По всей видимости, Макаров не желает терять свое место в Законодательном собрании, поскольку за десять лет пребывания на занимаемой должности он успел выстроить целую систему взаимодействия с депутатами, Смольным и строительным бизнесом, уверены в Live24.

Для усиления влияния спикер может использовать определенные рычаги давления: "депутатскую поправку", ЗНОП и Генеральный план города. За время, пока Макаров находится в должности спикера, Мариинский дворец отметился рядом крупных скандалов. Отдельные СМИ даже называли ЗакС новым типом "бизнес-центра", используемого для личного обогащения местных политиков.

Среди возможных инструментов "работы" с бюджетом чаще всего упоминается "депутатская поправка", согласно которой парламентарии могут не согласовывать с Комитетом по финансам и губернатором траты до 150 млн рублей на одного депутата.

Именно с этой поправкой связаны самые громкие скандалы – дело Романа Коваля, арестованного в июле 2020 года за получение взятки в особо крупном размере, и дело осужденной за незаконное освоение "депутатской поправки" Светланы Нестеровой. Журналисты считают, что коррупция расцветала не без участия Макарова. Маловероятно, что спикер ЗакСамог не знать о теневых махинациях своих подчиненных при распределении бюджетных средств.

Сам Макаров также может использовать Заксобрание для личного обогащения. Автор телеграм-канала "Незыгарь" считает, что преданные Макарову парламентарии могли за деньги продвигать в Генплан выгодные ему строительные проекты. Таким же образом Макаров мог использовать закон "О зеленых насаждениях общего пользования". Именно благодаря этому документу Макаров имеет возможность влиять на городских застройщиков, например, получая "благодарность" за исключение территории из ЗНОП. Бизнесменам приходится договариваться с Макаровым, чтобы реализовать перспективные проекты.

Макаров особенно интересуется строительным бизнесом, поскольку в нем работают его родственники. Дочь спикера Анна Селегень С 2011 по 2016 год была соучредителем компании "Петрострой", а затем переписала свою долю в компании на отца супруга Владимира Селегеня. Компания заключила 18 субподрядных контрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

В 2016 году Анна стала совладельцем компании "Еврострой-М", но через год так же передала свою долю свекру. Не так давно в ее квартире проводился обыск. Правоохранителей интересовали источники финансирования при строительстве элитных жилых комплексов группы компаний "Еврострой", а также реализация контрактов с ООО "Петрострой".

Все это в совокупности может объяснить, почему, несмотря на согласие отправиться в Госдуму, покидать свою должность спикер на самом деле не желает. Именно по этой причине Макаров в преддверии Дня Победы запустил собственную агитационную кампанию. Депутат использовал памятную дату для привлечения сторонников из числа избирателей.

Также известно, что после подачи Макаровым документов для участия в местных выборах в Законодательном собрании стали активно создавать видимость его поддержки со стороны депутатов. Авторы телеграм-канала "Ротонда" сообщают, что городским СМИ был разослан пресс-релиз, в котором парламентарии говорят об одобрении решения Макарова идти на выборы в ЗакС.

Однако несколько политиков рассказали, что непосредственной поддержки они не выражали – перед рассылкой пресс-релиза депутатам действительно звонил глава исполкома петербургской "Единой России" Владимир Носов, но он не предупреждал, что берет комментарий для СМИ.

Вячеслав Макаров не раз говорил о своем нежелании покидать ЗакС ради "почетного срока" в Госдуме. Спикер даже вступил в прямую конфронтацию с руководством "Единой России", однако затем все же подал необходимые документы для участия в выборах в ГД. Очевидно, что Макаров все еще желает остаться в Законодательном собрании Северной столицы и будет всеми силами стараться сохранить свое место.

Фото: Piter.TV