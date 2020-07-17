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СМИ: Китай задумал обвалить цены на нефть

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КНР стали продавать нефть в страны, которые раньше покупали ее на Ближнем Востоке или в Африке.

Китай начал продавать нефть в другие страны и тем самым может обвалить мировые цены нефть. Об этом сообщает агенство  Bloomberg.

По данным СМИ, весной, когда стоимость нефти резко упала из-за срыва новой сделки стран ОПЕК+, КНР скупил рекордные объемы сырья. Сейчас, когда главные экспортёры нефти готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ. Порядка 1 миллиона баррелей топлива отправилось покупателям, которые приобретали продукцию на Ближнем Востоке или в Африке.

Bloomberg пишет, что Шанхайская международная энергетическая биржа не планировала становиться региональным поставщиком нефти. Процесс торговли фьючерсами в основном был нужен для популяризации юаня - основной валюты Китай. 

Видео: YouTube / Finance Brokerage

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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