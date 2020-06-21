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СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА

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Тренер трудится в ЦСКА с 2016 года.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб. О том, что наставник армейцев написал заявление об уходе сообщило издание "Чемпионат.com". 

Накануне ЦСКА проиграли "Зениту" со счетом 0:4 в первой игре после паузы из-за коронавируса. На данный момент армейцы занимают пятое место в российском чемпионате. 

Сообщается, что руководство клуба хочет уговорить тренера, чтобы он остался в клубе как минимум до конца текущего сезона. Напомним, что Гончаренко трудится в ЦСКА с 2016 года.

Видео: YouTube / [NE]футбольная страна

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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