Менеджер сборной Чехии заявил, что российские спортсмены предлагали взятку на Олимпиаде

Российских спортсменов обвинили в даче взятки.

Представитель сборной Чехии Яны Черны заявил, что российская сборная намеревалась дать взятку на Олимпиаде в Пхенчхане. Сам менеджер сборной Чехии Яны Черны рассказал, что инцидент произошел утром 22 февраля. Эта история опубликована на сайте hokej.cz.

Яна Черны подробно сообщил, что сегодня утром, 22 февраля к чешской национальной команде явился представитель российской сборной.