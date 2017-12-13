Менеджер сборной Чехии заявил, что российские спортсмены предлагали взятку на Олимпиаде

Представитель сборной Чехии Яны Черны заявил, что российская сборная намеревалась дать взятку на Олимпиаде в Пхенчхане. Сам менеджер сборной Чехии Яны Черны рассказал, что инцидент произошел утром 22 февраля. Эта история опубликована на сайте hokej.cz.
Яна Черны подробно сообщил, что сегодня утром, 22 февраля к чешской национальной команде явился представитель российской сборной.
"Он толкнул меня в локоть и сказал: "У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За 100 евро". Я серьезно, он написал на листе "100 евро" и положил передо мной. Я ответил ему: "В России кризис, что ли?".
Яны Черны