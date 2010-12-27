СМИ: "Лацио" может купить Азмуна у "Зенита"

Иранец пришел в "Зенит" из казанского "Рубина" в зимнее трансфертное окно.

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заинтересовал руководство римского футбольного клуба "Лацио". Об этом сообщает отечественные СМИ, ссылаясь на издание CittaCeleste.

Отмечается, что игрок "сине-бело-голубых" попал в сферу интересов итальянцев после их неудачи с бразильцем Весли Мораеса, которых перешел в английскую "Астон Виллу".

Напомним, что иранец пришел в "Зенит" из казанского "Рубина" в зимнее трансфертное окно и сразу же повторил клубный рекорд команды. В минувшем сезоне форвард стал чемпионом России и забил в 12 голов в 25 матчах.

Фото: ФК "Зенит"