СМИ: 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне

Несмотря на это показатели индекса бизнес-среды выросли.

В июне в России ухудшился деловой климат. Об этом во время опроса Российского союза промышленников и предпринимателей сказали около 40% представителей крупного и среднего бизнеса, сообщают "Известия".

При этом 53,4% опрошенных отметили, что в первый месяц лета состояние делового климата в стране не изменилось.

Отмечается, что с начала пандемии показатели большинства компонентов сводного индекса бизнес-среды выросли, однако все еще не достигли докризисных значений. Так, например, количество предприятий, получивших новые заказы, выросло с 8,5% в мае до 16,7% в июне.

Видео: YouTube / ТелеТрейд Аналитика Форекс