СК завершил расследование о нарушениях в амурской колонии

Заключенные пользовались мобильными телефона, а некоторые из них - сидели за столом с крабами и шашлыками.

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении экс-руководителей амурской колонии Сергея Картавцева и Владимира Васильева, они обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом 8 января сообщило "ТАСС".

Следствие установило, что руководители колонии строгого режима №3 УФСИН РФ по Амурской области незаконно создали на ее территории пасеки, птичники, сувенирные цеха и автосервисы в период с 2011 по 2015 год. На объектах работали знакомые и родственники заключенных. Из-за этого осужденные отбывали наказание в облегченных условиях под предлогом участия в общественной жизни.

Кроме того, начальники допустили систематические нарушения строгого режима в колонии и правил внутреннего распорядка. Некоторые заключенные пользовались мобильными телефонами.

Особый резонанс вызвала фотография в 2018 году заключенного Вячеслава Цеповяза, которого запечатлели сидящего за столом с крабами и шашлыками. По заявлению ФСИН, фото были сделаны в 2015 году. Главаря банды приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году.