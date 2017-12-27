СК занялось водителем, который избил подростка из-за игры в снежки

Следственный комитет изучает дело о том, как водитель избил подростка за брошенный снежок в его машину.

Сотрудники петербургского следственного комитета занялись историей нападения водителя иномарки на подростка. В пресс-службе ведомства сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествие случилось 10 января 2018 года на Октябрьской набережной. Трое несовершеннолетних рассказали, что играли в снежки около проезжей части. В момент броска один из снежков попал в автомобтль Volkswagen. Тогда из машины выбежал агрессивный водитель. Мужчина не смог догнать подростков, но вслед им матерился и кричал, что найдет всех.

Испуганные ребята спрятались у гаражей, но разъяренный водитель все же нашел компанию школьников и одного из них избил. В результате удара в лицо у подростка был выбит зуб.