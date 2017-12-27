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СК занялось водителем, который избил подростка из-за игры в снежки
Сегодня, 18:55
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Shdaria
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СК занялось водителем, который избил подростка из-за игры в снежки

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Следственный комитет изучает дело о том, как водитель избил подростка за брошенный снежок в его машину.

Сотрудники петербургского следственного комитета занялись историей нападения водителя иномарки на подростка. В пресс-службе ведомства сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
Происшествие случилось 10 января 2018 года на Октябрьской набережной. Трое несовершеннолетних рассказали, что играли в снежки около проезжей части. В момент броска один из снежков попал в автомобтль Volkswagen. Тогда из машины выбежал агрессивный водитель. Мужчина не смог догнать подростков, но вслед им матерился и кричал, что найдет всех.
 
Испуганные ребята спрятались у гаражей, но разъяренный водитель все же нашел компанию школьников и одного из них избил. В результате удара в лицо у подростка был выбит зуб. 
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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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