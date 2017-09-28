Гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа" задержали следователи

Следственный комитет задержал по делу о мошенничестве генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кончева и главного бухгалтера перевозчика Екатерину Пантелееву задержали. Об этом сообщают в Следственном комитете. Ранее появилась информация, что Кочнев был на допросе у следователей.

Следственный комитет также подтвердил, что собственники "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию.

Дело против перевозчика возбудили на этой неделе. Правоохранители классифицировали инцидент как мошенничество. По версии следствия, компания продолжала продавать билеты. Хотя руководство понимало, что не имеет средств на перевозку пассажиров.

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