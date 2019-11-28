СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Вновь поводом для задержания стали жалобы сотрудника Росгвардии.

В столице продолжаются активные действия СК РФ по поводу летне-осенних митингов и общественных беспорядков. Накануне в Москве был задержан еще один подозреваемый в применении насилия к представителю власти. На этот раз СК РФ задержал 30-летнего москвича Сергея С., считается, что он мог ударить одного из росгвардейцев "железным ограждением". Инцидент якобы произошел на Тверской улице 27 июля 2019 года. Из сообщения, опубликованного пресс-службой Следственного комитета РФ, мужчина в пылу ярости поднял муниципальный забор и "нанес им удар по сотруднику Росгвардии". После этого активист скрылся в толпе, а правоохранители не успели его задержать.

Подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии. А затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей СК РФ

Все это время у следователей ушло на идентификацию личности подозреваемого. Сейчас он установлен, задержан и доставлен на допрос. Ожидается, что СК будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Уже сегодня подозреваемому будут предъявлены обвинения. По мнению юристов, скорее всего, москвича обвинят в "применении насилия к представителю власти". Какие конкретно травмы при этом получил сам росгвардеец, не сообщается.