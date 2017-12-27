Следственный комитет устанавливает причины смерти пенсионерки в одной из больниц города

Женщина умерла в ожидании медицинской помощи.

В Санкт-Петербурге ведется следствие по факту смерти пожилой жительницы города, которая так и не дождалась оказания медицинской помощи в одной из больниц Северной столицы, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту наступления смерти 5 января 2018 года в одной из больниц Санкт-Петербурга, расположенных на территории Красносельского района города, женщины 1937 года рождения. Пресс-служба СК РФ по СПб

Известно, что 80-летнюю пенсионерку госпитализировали в предынсультном состоянии в городскую больницу №15. Однако пациентке не оказывали помощь больше пяти часов. В результате этого петербурженка скончалась.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.