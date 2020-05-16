СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Правоохранительные органы установили личности россиян, разместивших на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии фашистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ролик с оперативных мероприятий в квартирах подозреваемых распространил Следственный комитет РФ.
Во время допроса Андрей Шабанов из Самары, Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска признали вину и раскаялись. Последние признались, что сделали это ради шутки. Четвертый подозреваемый, Денис Воронцов из Волгограда, в ролике СК не фигурирует.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли материалы, предметы и компьютерную технику, которые дали следствию основания полагать, что все задержанные состояли в одних сообществах в социальных сетях. Круглов был ранее осужден за преступление экстремистского характера и кражу. Статья "Реабилитация нацизма" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, что в ходе онлайн акции "Бессмертный полк" на сайте компании были опубликованы снимки Гитлера и Гиммлера, подписанные имена россиян. Также на сайте разместили снимок генерала Власова, перешедшего на сторону фашистской Германии.
В СК сообщили, что установили и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии.
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