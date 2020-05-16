СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Подозреваемые признались, что выложили фото ради шутки.

Правоохранительные органы установили личности россиян, разместивших на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии фашистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ролик с оперативных мероприятий в квартирах подозреваемых распространил Следственный комитет РФ.

Во время допроса Андрей Шабанов из Самары, Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска признали вину и раскаялись. Последние признались, что сделали это ради шутки. Четвертый подозреваемый, Денис Воронцов из Волгограда, в ролике СК не фигурирует.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли материалы, предметы и компьютерную технику, которые дали следствию основания полагать, что все задержанные состояли в одних сообществах в социальных сетях. Круглов был ранее осужден за преступление экстремистского характера и кражу. Статья "Реабилитация нацизма" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в ходе онлайн акции "Бессмертный полк" на сайте компании были опубликованы снимки Гитлера и Гиммлера, подписанные имена россиян. Также на сайте разместили снимок генерала Власова, перешедшего на сторону фашистской Германии.

В СК сообщили, что установили и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии.