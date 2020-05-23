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Rybka123
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

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Один из подозреваемых назвал свой поступок "глупой и не оригинальной шуткой".

Следственный Комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по статье "Реабилитация нацизма". Фигурантами дел стали два россиянина, разместивших на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии фашистов и предателей.

По версии следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на портале фотографию Адольфа Гитлера. Другой подозреваемый Даниил Шестаков из Перми загрузил туда же изображение советского военачальника Андрея Власова, перешедшего на сторону фашистской Германии. 

Статья "Реабилитация нацизма" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее по аналогичной статье были привлечены четверо других россиян.

Видео: СК РФ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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