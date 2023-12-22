СК попросит арестовать обвиняемого в нападении с ножом на полицейского в Кунцево

Подозреваемый не признает вину в покушении на жизнь сотрудника правопорядка.

Следсвенный комитет ходатайствует перед Кунцевским районным судом об избрании меры пресечения обвиняемому в нападении на сотрудника полиции на западе российской столицы. Соответствующей информацией с журналистами поделилась старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР РФ по Москве Юлия Иванова. Сотрудники надзорного ведомства провели обыски по месту жительства подозреваемого.

Обвиняемый не отрицает факт нанесения удара ножом сотруднику правоохранительного органа, однако вину в посягательстве на его жизнь не признает пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что 24 января 2024 года в ходе дежурства при обходе маршрута по улице Бобруйская сотрудник полиции заметил подозрительного мужчину, которого остановил для установления личности и проверки документов. Злоумышленник попытался сбежать и нанес представителю правопорядка один удар ножом в область бедра. Далее преступник сбежал, но его удалось задержать в тот же день. Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 317 УК РФ. Речь идет посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Уголовное дело об избиении подростков на востоке Москвы передали в центральный аппарат СК.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК