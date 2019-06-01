  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:13
398
Rybka123
Код вставки плеера

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

0 0

Следователи устанавливают остальных граждан, причастных к хищению бюджетных денежных средств.

Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-главу региона вязли под стражу 31 мая. Его подозревают  в мошенничестве с бюджетными средствами компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн руб. Помимо Конькова был задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

В данный момент следователи устанавливают остальных граждан, причастных к хищению бюджетных денежных средств.

Видео: Следственный Комитет

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии