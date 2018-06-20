СКА выиграл у ЦСКА и равнял счет в серии

Счет встречи - 3:2.

В воскресенье, 7 апреля в Ледовом дворце прошел матч между хоккейными командами ЦСКА и СКА. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев с берегов Невы.

За петербургскую команду отличились Наиль Якупов, забивший две шайбы, а также Никита Гусев. За москвичей "отдувался" один Мэт Робинсон, он оформил дубль.

Таким образом, команды отправляются в Москву. Завтра, 9 апреля в столице пройдёт решающий, седьмой матч серии. Матч состоится на льду ЦСКА Арены и начнётся в 19:30.

Видео: пресс-служба СКА