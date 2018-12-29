СКА выиграл "Витязь" со счетом 3:1

Для петербуржцев это уже восьмая победа подряд.

В воскресенье, 13 января петербургский хоккейный клуб СКА победил "Витязь" в первом домашнем матче в 2019 году. Встреча завершилась со счетом 3:1.

На четвертой минуте первого периода армейцы открыли счет. Еще через минуту за петербуржцев забил Прохоркин. Затем гости взяли себя в руки и забили одну шайбу. Конец первого и весь второй период прошли без изменений, а в третьем преимущество упрочил Гусев.

Следующую игру СКА проведет против "Нефтехимика" 15 января в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/Хоккейный клуб СКА