СКА выиграл "Витязь" со счетом 3:1

В воскресенье, 13 января петербургский хоккейный клуб СКА победил "Витязь" в первом домашнем матче в 2019 году. Встреча завершилась со счетом 3:1.
На четвертой минуте первого периода армейцы открыли счет. Еще через минуту за петербуржцев забил Прохоркин. Затем гости взяли себя в руки и забили одну шайбу. Конец первого и весь второй период прошли без изменений, а в третьем преимущество упрочил Гусев.
Следующую игру СКА проведет против "Нефтехимика" 15 января в Петербурге.
Фото: ВКонтакте/Хоккейный клуб СКА
Оставить комментарий