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СКА выиграл "Витязь" со счетом 3:1
Сегодня, 20:00
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TretyakovaS

СКА выиграл "Витязь" со счетом 3:1

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Для петербуржцев это уже восьмая победа подряд.

В воскресенье, 13 января петербургский хоккейный клуб СКА победил "Витязь" в первом домашнем матче в 2019 году. Встреча завершилась со счетом 3:1.

На четвертой минуте первого периода армейцы открыли счет. Еще через минуту за петербуржцев забил Прохоркин. Затем гости взяли себя в руки и забили одну шайбу. Конец первого и весь второй период прошли без изменений, а в третьем преимущество упрочил Гусев.

Следующую игру СКА проведет против "Нефтехимика" 15 января в Петербурге.  

Фото: ВКонтакте/Хоккейный клуб СКА

Теги: новости спб, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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