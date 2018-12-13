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Николай Прохоркин официально покинул "СКА"

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В составе армейцев игрок сыграл 162 матча в которых набрал 104 результативных балла.

Форвард петербургского клуба "СКА" Николай Прохоркин официально покинул стан армейцев. Об этом сообщили в пресс-служба команды с Невы.

Руководство команды поблагодарило Николая за игру и пожелало ему удачи в дальнейшей карьере. Сам форвард в своем Instagram выразил благодарность клубу за три года совместной работы, а также поблагодарил фанатов за поддержку.

Прохоркин выступал в составе армейцев с  2016 года. В составе "СКА"  сыграл 162 матча в которых набрал 104 результативных балла. Игрок также выиграл Кубок Гагарина.

Свою карьеру Прохоркин продолжит в американском клубе "Лос-Анджелес Кингс", в составе которых в данный момент  выступает бывший нападающий "СКА" Илья Ковальчук.

Видео: КХЛ/YouTube  

Теги: николай прохоркин, ска
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Картина дня, Тема дня,

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