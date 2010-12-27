СКА хочет построить самую большую арену в мире

Там планируется провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко сообщил о намерении построить в Петербурге самую большую хоккейную арену в мире. Такими планами он поделился в ходе презентации команды образца нового сезона в спортивном комплексе "Хоккейный город", пишет "Фонтанка".

Он назвал данный многофункциональный центр лучшим в Европе для подготовки хоккеистов. Также Тимченко поделился планами построить в Петербурге самую большую в мире хоккейную арену и провести на ней чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Ранее хоккейный клуб договорился с городом о реконструкции СКК и перестройке спортивного комплекса под хоккейную арену. Это необходимо как раз для предстоящего чемпионата. Планируется, что после реконструкции вместимость составит 20 тысяч зрителей.