СКА аннулировал часть билетов на Кубок Гагарина из-за спекулянтов‍

СКА напоминает, что билеты покупаются только через официальный ХК.

Хоккейный клуб СКА аннулировал большую партию билетов на матч с ЦСКА. Сообщение об этом появилось на странице петербургской команды в соцсетях около 13.30.

Петербургский хоккейный Клуб СКА 29 марта аннулировал билеты, которые не по номинальной цене продавались на различных ресурсах, и заблокировал соответствующие аккаунты на своем сайте. Как сообщают в СКА, данное решение предпринято клубом в рамках борьбы со спекуляцией.

В хоккейном клубе заявили, что продажа билетов официально осуществляется только через tickets.ska.ru.

Будьте внимательны, приобретая билеты с рук. Помните, вы покупаете их на свой страх и риск, есть вероятность, что билет, приобретенный у спекулянта, уже аннулирован. Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты. Предупредили в СКА

На данный момент между командами СКА и ЦСКА проходит первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. В начале 3 периода табло показывает счёт 4:4.