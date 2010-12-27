В Рязани выпустят быстрые зарядки для электромобилей‍

Российская промышленность поднимается на западный уровень. Российские учены придумали быстрый способ заряжать электромобиле.



В одном из провинциальных городов России, Рязанский приборный завод приступает к созданию первой промышленной партии станций постоянного тока «Фора» ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей, сообщает ТАСС.

Производства оборудования начнут до конца 2017 года. В данный момент проходят успешные испытания станции.

Самая главная функция станций так это производить заряд машинных аккумуляторов в течение 15-60 минут, как сообщают представители компании в десять раз быстрее чем с ЭЗС переменного тока. Это поможет нашем водителям сэкономить время и не портить нашу экологию выхлопными газами.

Установка станции будет осуществлена в таких городах как Краснодар, Красноярск, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Владивосток, а также в Татарстан и Казахстан.

В России насчитывается уже порядка 1000 зарегистрированных электромобилей.