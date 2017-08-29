Рядом с "Волковской" произошла массовая драка: пострадали трое мужчин

Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем массовой драки на Задворной улице в Санкт-Петербурге.

Сегодня вечером, 29 августа, неподалеку от станции метро Волковская произошла массовая драка. Примерно в 19 часов группа из 4-5 мужчин устроила здесь жесткую потасовку. В результате драки трое участников "боя" оказались на асфальте. Мужчины лежали без сознания несколько минут, а позже начали приходить в себя. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV, который оказался на месте побоища. В распоряжении нашего СМИ появились первые фото и видео с места ЧП.

Известно, что драка происходила в двух местах. Сначала мужчины схлестнулись на площадке у круглосуточного продуктового магазина рядом со станцией метро. Потом один из них оказался в нокауте и напуганные участники схватки разошлись. Но через пару минут ссора разгорелась с новой силой уже на парковке автобусов в 50 метрах от магазина. "Вторая волна" направила в бессознательное состояние еще двоих мужчин.

Вскоре на месте ЧП появилась полиция. Силовики не смогли объяснить корреспонденту Piter.TV, что конкретно произошло. По словам очевидцев, среди участников драки были русские и кавказцы. Большая часть драчунов успела убежать до прибытия полиции. При этом мужчина, лежавший на траве, так долго не приходил в себя, что свидетели решили, что он умер. Но вскоре всех пострадавших в ходе боя удалось поднять на ноги. Причины вечерней драки на "Волковской" устанавливаются.