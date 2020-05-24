Мат помогает человеку переживать боль

Во время эксперимента ученые предложили подопытном произносить слова "fuck" или заменить его придуманным ругательством.

Нецензурные слова помогают человеку проще переносить боль. К такому выводу пришли психологи из Килского и Оксфордского, пишет журнал Frontiers in Psychology.

Выводы основаны на исследовании в котором приняло участие 92 подопытных. Их попросили опустить руку в ледяную воду и на протяжении нескольких минут выкрикивать слова. Первую группу испытуемых попросили материться, вторую – кричать обычные серьезные слова, а третью – произносить смешные выдуманные фразы.

В ходе изучения сердцебиения подопытных и их последнего рассказа о своих ощущениях, ученые пришли к выводу, что мат помогает легче переносить физическую боль примерно на треть. Вымышленные нецензурные и серьезные слова такого эффекта не имели.

Видео: YouTube / Tourettes Guy