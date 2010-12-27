После ввода новых санкций, рубль может "просесть" от 5 до 15 процентов

Курс рубля после ввода новых санкций будет зависеть от психологической стабильности иностранных инвесторов.

Прогноз Citi на понижение курса рубля в отношении госдолга России при введении новых санкций США будет скорректирован психологическим фактором. Об этом сообщает независимый экономический эксперт Антон Шабанов в интервью изданию "ФБА. Экономика сегодня".

В случае с прогнозами на курс рубля в случае введения санкций США против российского госдолга срабатывают два фактора: предсказуемый и психологический. Эксперты Citi опираются как раз на первый – курс рубля из-за выхода капитала нерезидентов может "просесть" на 15 процентов, если ограничения коснуться всех без исключения облигаций федерального займа (ОФЗ) России. В случае, если запрет на покупку коснется только новых ОФЗ, негативное влияние на рубль будет примерно втрое ниже отмечает специалист

Аналитики добавляют, что могут лишь предсказать, как активы должны будут себя вести в новых реалиях, но угадать человеческую реакцию на введение новых санкций - невозможно. Инвесторы могут начать экстренно выводить средства, что приведет к обрушению курса ОФЗ. Однако, если паники в сфере предпринимателей удастся избежать, то реального изменения курса из-за ввода санкций не последует.

Специалисты аналитического агентства Citigroup считают, что худшим сценарием может стать запрет покупки российских ОФЗ инвесторам, которые не являются резидентами. В этом случае рубль может упасть на 15 процентов. По отношению к одному доллару США он будет составлять 73 рубля. Если удастся ввести санкции только на новые эмиссии бондов, то курс пошатнется всего на пять процентов.

Доля нерезидентов на российском рынке государственных ценных бумаг в 28% - это все равно немало. Предположить, что они все уйдут из-за гипотетического введения американских санкций, не получается, это невероятный сценарий. Сейчас доходность на рынке ОФЗ – одна из самых высоких в мире, и уходить их этого, пусть в чем-то рискованного, но прибыльного рынка, нелогично. Американский и европейский бизнес мыслит своими категориями, он по достоинству оценил вложения в российский госдолг и отказаться от таких активов будет непросто заключил Антон Шабанов

Напомним, что ситуация с возможным вводом новых антироссийских санкций обострилась после того, как поступила информация о предполагаемом вмешательстве государства в выборы президента США в 2016 году.

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