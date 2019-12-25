В Петергофе зацвели розы

Теперь ГМЗ радует горожан и туристов не только фонтанами, но и живописными аллеями с благоухающими кустами.

В музее-заповеднике "Петергоф" распустились розы. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Теперь ГМЗ радует горожан и туристов не только фонтанами, но и живописными аллеями с благоухающими кустами. В них высажены сорта роз середины XIX века (портландские, моховые и дамасские). Цветы были доставлены в Северную столицу из различных питомников, в которых выращивают уникальные исторические растения. Кроме того, розовые кусты высаживали в Петергофе и в начале 200-х годов: это был подарок от праправнучки поэта Александра Пушкина графини Клотильды фон Ринтелен.

Найти прекрасные цветы можно в Нижнем парке за дворцом Марли, на Царицыном острове и в парке "Александрия" в саду у Фермерского дворца.

Ранее мы сообщили о том, что петергофский "Эрмитаж" открылся после реставрации.

Фото: ГМЗ "Петергоф"