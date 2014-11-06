Петергофский "Эрмитаж" открылся после реставрации

Специалисты в течение двух лет "возрождали" павильон.

Сегодня, 30 июня, после реставрации заработал павильон "Эрмитаж" в Нижнем парке Петергофа. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Специалисты в течение двух лет "возрождали" местный "Эрмитаж": они нашли исторические кирпичи, отреставрировали живописные полотна и заполнили ров водой.

Сегодня для нас очень важный день, потому что мы не только открываем после долгой реставрации экстерьеров один из малых дворцов Петра I, который он спроектировал лично сам, но и впервые за 200 лет на постоянной основе заполнили окружающий его ров водой. Нино Вахания, начальник экспозиционной службы ГМЗ "Петергоф"

Для гостей павильон доступен практически ежедневно с 10:30 до 18:00. Вторник – выходной день в "Эрмитаже".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"