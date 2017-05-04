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В Петербурге на 10 процентов снизился уровень рождаемости
Сегодня, 13:04
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lesjasap
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В Петербурге на 10 процентов снизился уровень рождаемости

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В Северной столице огласили статистику по рождаемости и смертности в городе за 2017 год.

Согласно статистике Петростата, в городе на Неве уровень рождаемости упал на 10 процентов. Естественный прирост населения в 2017 году снизился вполовину, по сравнению с 2016 годом. За прошедший год в Петербурге прибавилось 63 тысячи человек. В это количество входят новорожденные и новоприбывшие мигранты.
 
Отметим, что смертность также немного снизилась, однако, не существенно: по имеющейся информации количество умерших составляет около 56 тысяч человек. Это на 1,7 процента меньше, чем в 2016 году. 
 
Естественный прирост населения достиг отрицательного значения.
 
Теги: естественный прирост , рождаемость
Категории: Новости СПб

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