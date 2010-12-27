Джоан Роулинг написала новые рассказы по "Гарри Поттеру"

Ожидается, что произведения выйдут на официальном сайте Роулинг в конце июня – начале июля.

Автор серии книг по вселенной "Гарри Поттера" Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа про мир "мальчика, который выжил". Об этом сообщает газета Mirror.

По информации издания, Роулинг подготовила для фанатов четыре произведения, которые подробнее расскажут о процессе обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Главной их темой станут фольклор и магия, которые лежали в основе историй о Гарри Поттере.

Ожидается, что рассказы выйдут на официальном сайте Роулинг в конце июня – начале июля.

Фото: открытые исчточники