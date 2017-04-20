Ростральные колонны зажгут в честь "Алых парусов" в Петербурге

В ночь с 27 на 28 июня на стрелке Васильевского острова с 00:30 до 01:30 будут гореть факелы Ростральных колонн. Огонь зажгут в честь выпускников, собравшихся на главный праздник лета.

В ночь с 27 на 28 июня, во время проведения традиционного праздника выпускников "Алые паруса", на стрелке Васильевского острова зажгут факелы Ростральных колонн. Как сообщили в городском комитете по транспорту, огонь на памятных чашах будет гореть с 00:30 до 01:30.

Ростральные колонны, служащие навигационными маяками и символами морской славы Петербурга, зажигают лишь в особо торжественные дни. В этом году факелы решено зажечь в честь выпускников школ, которые приехали на праздник из разных регионов России. В прошлом году огонь на колоннах также горел во время "Алых парусов", а также в День Победы и День города.

Праздник "Алые паруса" традиционно собирает десятки тысяч выпускников и гостей на Дворцовой площади и набережных Невы. Масштабное шоу с участием брига с алыми парусами и пиротехническим представлением станет кульминацией ночи.

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Фото: Telegram/ Комитет по энергетике