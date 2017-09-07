Ростовчанин получил 8 месяцев колонии за экстремистские репосты

Жителя Ростова-на-Дону отправили в колонию на 8 месяцев за разжигание ненависти либо вражды в соцсети "ВКонтакте". Мужчина выкладывал на своей страничке экстремистские репосты.

Как сообщает "Фонтанка", ростовчанин получил 8 месяцев колонии за разжигание ненависти либо вражды в соцсети "ВКонтакте". Мужчина "репостил" на свою страницу экстремистские видеоролики, изображения и аудиозаписи.



Отметим, что обвиняемый является сторонником партии "Парнас". В четверг, 7 сентября его вину признал районный суд Ростова. В качестве меры пресечения мужчине был избран арест.



По данным следствия, под его ником было опубликовано более двух десятков репостов экстремистского содержания. В суде обвинители попросили для ростовчанина год колонии. По словам одного из свидетелей, мужчина хотел принять участие в насильственных действиях "во время русской революции", а также "придерживался идей национал-социализма, которые являлись идеологией нацистской Германии".