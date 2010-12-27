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Росстат впервые отчитался о соотечественниках, погибших от военных действий
Вчера, 18:16
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Rybka123

Росстат впервые отчитался о соотечественниках, погибших от военных действий

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Подобная графа отсутствовала в данных за 2016-2017 года.

Росстат впервые назвал количество россиян, погибших  в ходе военных действий. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что в отчетной таблице о смертности за 2018 год появился пункт "от повреждений в результате военных действий". От этого погибло 4 человека. Известно, что подобная графа отсутствовала в данных за 2016-2017 года. В Росстате объяснили, что ранее этот список был включен в состав несчастных случаев.

Официально на территории РФ военные действия не ведутся, однако с 2015 года российские военные проводят операцию в Сирии. По неподтверждённым данным с того момента погибло более 200 человек.

Фото: открытые исчточники

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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