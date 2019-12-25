СМИ: Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии

Власти страны не хотят привлекать стороны, представляющие грозу для национальной безопасности.

Россию и Китай могут не допустить до участия в тендере на строительство АЭС в Чехии. Соответствующий секретный документ одобрили в правительстве страны, сообщило чешское издание Denik N.

Речь идет о тендере на строителство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Работы должны начаться в 2029 году и завершится в 2036. Стоимость работ оценивается в $5,9-6,4 млрд.

По данным СМИ, власти Чехии не хотят допустить к строительству стороны, которые могут представлять стратегическую угрозу для национальной безопасности страны. Источник Denik N отнес к таким угрозам Китай и Россию.

Информацию о принятии секретного документа в чешском правительстве не подтвердили, но и не опровергли.