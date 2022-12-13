Россиянин избил в подъезде жену, затащил ее в лифт за волосы и попал на видео

Пострадавшая отказалась писать заявление в полицию на супруга.

В башкирском городе Уфа местный житель избил жену в подъезде, после затащил ее в лифт за волосы. Это правонарушение попало на запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в лифте. Факт вскрылся после того, как граждане услышали шум. Они решили осмотреть кадры с устройств записи. На них попал момент, на котором мужчина бьет по лицу пострадавшую. Женщина падает, затем получает удар ногой. Известно, что пока лифт поднимался, россиянин вылил на сидящую в углу кабины супругу напиток, после чего выволок ее за руку на нужный этаж. Соседка пришла в квартиру к пострадавшей, однако жена рассказала о том, что не имеет никаких претензий к мужу и не хочет писать на него заявление в правоохранительные органы. В SHOT уточнили, что после скандала мужчина отправился на работу. По предварительным сведениям, он трудоустроен в качестве юриста.

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Фотои видео: Telegram / SHOT