Россияне тратят на еду почти половину своего дохода

Данная тенденция сохранится до тех пор, пока доход населения не увеличится.

Граждане России тратят на продукты больше трети своей заработной платы – это 38,9%. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на опрос Сбербанка.

Согласно анализу траты на продукты у россиян выросли на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Рост реальных доходов населения не успевает за продовольственной инфляцией. Данная тенденция сохранится до тех пор, пока доход населения не увеличится, сообщили аналитики.

На коммунальные услуги россияне тратят 15,2% дохода, на одежду – 9,7%. Меньше денег у граждан уходит на здравоохранение (6,6%), выплаты процентов по кредитам (6,6%), бытовые товары (5,7%) и развлечения (4,8%).

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