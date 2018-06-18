Россияне стали экономит на похоронных услугах

В первом полугодии 2021 год смертность в стране выросла на 16,2%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

Россияне стали экономить на ритуальных услугах. В первой половине этого года выручка ритуальных агентств увеличилась на 9%. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Росстата и участников рынка.

Отмечается, что смертность за это время увеличилась на 16,2%, ели сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Так, в январе- июне в стране умерли 1,1 млн человек.

Глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов заявил, что на этом фоне снижение выручки ритуальных служб обусловлено сокращением расходов на погребение. Если до 2020 года расходы на погребение в регионах в среднем составляли 50 тыс. рублей, то сейчас около 30 тыс. рублей. Экономить россияне сали на дополнительных ритуальных услугах.

Как сказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин, выросло число кремаций. По его словам, они на 40% дешевле захоронения. Он подчеркнул, что в Петербурге кремируют 70% умерших. Для равнения, до 2020 года эта цифра составляла 65%. Однако если рассматривать всю страну, то доля кремаций составляет 10%, так как крематории есть не везде.

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