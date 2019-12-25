Россияне стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в Европе

Спрос на жилье вырос в Испании, Португалии, Греции и Черногории.

Россияне стали чаще интересоваться покупкой коммерческой и жилой недвижимости за рубежом. Спрос россиян вырос на жилье в Испании, Черногории, Португалии, Греции и Кипре. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство недвижимости Knight Frank.

Аналитики предполагают, что после открытия границ возникнет новый всплеск интереса к недвижимости.

Количество запросов российских "ультрахайнетов" (инвесторы с состоянием более 30 миллионов долларов) на приобретение коммерческой и жилой недвижимости в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ) в сентябре выросло на 20% относительно 2019 года. Речь идет об объектах с бюджетом выше 500 тысяч евро (43,2 миллиона рублей), — говорится в сообщении.

В Португалии, Черногории, Греции и Кипре также вырос спрос на недвижимости для переезда. Об этом сообщил главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин. Он отметил, что на рынок стали возвращаться покупатели, которые планировали совершить сделку в конце 2019 – начале 2020 года.

Как отметила председатель совета директоров агентства недвижимости Kalinka Group Екатерина Румянцева, россияне проявляют большой интерес к европейским программам оформления ВНЖ. С ними связано порядка 80% сделок с элитным жильем.

Фото: pixabay