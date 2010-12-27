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Россиянам разрешат подавать заявление в ЗАГС за год до самого торжества
Сегодня, 11:17
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Alena_Zinovieva
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Россиянам разрешат подавать заявление в ЗАГС за год до самого торжества

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Министерство связи и массовых коммуникаций РФ приравняло свадьбы к госусулугам.

Теперь у жениха и невесты будет достаточно времени, чтобы подготовиться к свадьбе. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект, разрешающий подавать заявление в ЗАГС  за год до предполагаемой даты торжества. Об этом пишут "Известия".

В настоящее время заявление на заключение брака можно подать через сайт госуслуг за месяц или максимум за полгода до планируемой даты. В ведомстве сообщили, что такая система не удобна ни ЗАГСам, ни самим брачующимся.

Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака.

Отмечается в документе

Кроме того, в Министерстве уверены, что из-за большого числа желающих вступить в брак в определенный день в ЗАГСах растет коррупция.

Ранее мы писали, что прокуратура разрешила петербургским школьникам не ходить по форме.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости России

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