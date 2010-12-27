"Устав читали?": прокуратура разрешила петербургским школьникам не ходить по форме

Ведомство опротестовало внутришкольные правила, нарушающие федеральное законодательство.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга пресекла самовольные указания директоров четырех школ, которые грозились не допускать учащихся до занятий без формы. Об этом 18 апреля сообщат пресс-служба Прокуратуры.

Прокуратура решила проверить локальные акты образовательных учреждений и выявила нарушения в положении "О школьной форме" и "Об одежде обучающихся". Администрации школ указывали, что за нарушение положенных требований учреждения имеют право применить дисциплинарные взыскания. За отсутствие формы учеников не допускали до занятий.

В ведомстве пояснили, что данные меры противоречат положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Нарушения выявили в четырех школах. Прокуратура опротестовала данные уставы, в результате чего внутришкольные правила изменили в соответствии с федеральным законодательством.

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