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"Устав читали?": прокуратура разрешила петербургским школьникам не ходить по форме
Сегодня, 13:29
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nadiputintseva
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"Устав читали?": прокуратура разрешила петербургским школьникам не ходить по форме

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Ведомство опротестовало внутришкольные правила, нарушающие федеральное законодательство.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга пресекла самовольные указания директоров четырех школ, которые грозились не допускать учащихся до занятий без формы. Об этом 18 апреля сообщат пресс-служба Прокуратуры.

Прокуратура решила проверить локальные акты образовательных учреждений и выявила нарушения в положении "О школьной форме" и "Об одежде обучающихся". Администрации школ указывали, что за нарушение положенных требований учреждения имеют право применить дисциплинарные взыскания. За отсутствие формы учеников не допускали до занятий.

В ведомстве пояснили, что данные меры противоречат положения ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Нарушения выявили в четырех школах. Прокуратура опротестовала данные уставы, в результате чего внутришкольные правила изменили в соответствии с федеральным законодательством.

Напомним, ранее Piter.tv  сообщал, что депутаты ЗакСа поддержали законопроект о занятости граждан с ограниченными возможностями.

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Теги: новости спб , прокуратура , форма в школах
Категории: Новости СПб Картина дня

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