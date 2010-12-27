Депутаты ЗакСа поддержали законопроект о занятости граждан с ограниченными возможностями

Городское правительство разработает специальную программу по содействию инвалидам при трудоустройстве.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили законопроект о содействии занятости людей с ограниченными возможностями. Инициативы поддержали в первом чтении 18 апреля.

Согласно документу городское правительство должно разработать и реализовать программы, защищающие граждан, которые находятся под риском увольнения. Также программа должна социально защитить инвалидов.

У Смольного появятся полномочия по оказанию услуги "организации сопровождения при содействии занятости инвалидов". Стоит отметить, что осенью прошлого года в первом чтении уже был принят законопроект, согласно которому работодатели обязаны принимать граждан с ограниченными возможностями.

Ранее Piter.tv сообщал, что депутаты ЗакСа взяли под контроль ситуацию бывшей жены директора "Музея стрит-арта".