Более 90% хотя бы раз отправились в путешествие в прошлом году.

Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в 2019 году. Около 41,3% выделили на эти цели более 150 тысяч рублей. Большая часть потратили на отпуск более 200 тысяч, а некоторые - до 400 тысяч. Пятая часть опрошенных заявила, что расходы на данное мероприятие составили менее 150 тысяч. Такую статистику приводят специалисты из OneTwoTrip.

Около 92% россиян добавили, что хотя бы раз совершали путешествие в прошлом году. Те, кто не брал отпуск, не нашли денег на осуществление поездки. Некоторые не стали туристами из-за больших объемов работы и загруженности.

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