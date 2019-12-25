Россияне рассказали, чем займутся после отмены самоизоляции

Каждый четвертый мечтает о прогулке по парку.

Жители России рассказали, чем хотят заняться в первую очередь после отмены самоизоляции. Каждый четвертый мечтает о простой прогулке по парку. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Первыми, кто отправится на природу, будут люди в возрасте до 24 лет. Еще одним долгожданным событием для респондентов станет поход в парикмахерскую или в салон красоты. Такие планы озвучил каждый десятый респондент. Интересно, что в этом вопросе мужчины почти не уступают женщинам.

Кроме того, после завершения самоизоляции россияне хотят отправиться в спортзалы или на отдых хотя бы на дачу или в деревню. На шопинг мечтают попасть 3% жителей страны. Больше всего этим хотят заняться люди в возрасте от 25 до 34 лет с доходом не менее 30 тысяч рублей в месяц.

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