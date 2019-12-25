Россияне признались, что много курят и мало ходят пешком

При этом многие респонденты отметили, что следят за своим питанием.

В понедельник, 20 сентября, страховая компания "Согласие" поделилась Piter.tv результатами опроса на тему здоровья. В исследовании поучаствовали 1,5 тыс. сотрудников российских компаний.

Из общего числа опрошенных 27% признались, что курят постоянно, к тому же 24% практически не двигаются и ходят пешком менее 30 минут в день. Однако, вместе с тем 70% прошенных утвердительно ответили на вопрос, следят ли они за своим питанием, отметив, что практически не употребляют сахаросодержащие продукты. К тому же, 83% респондентов не подсаливают приготовленную еду, а 54% обращают внимание на содержания жира и холестерина в продуктах и едят не менее 400 грамм овощей в день.

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