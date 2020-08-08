Россияне нашли замену банковским вкладам

На смену депозитам пришли брокерские счета.

В 2020 году россияне стали больше инвестировать деньги в ценные бумаги, а не банковские вклады. Об этом сообщили "Ведомости".

С начала года внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей, что всего на 1 триллион меньше денег, внесенных за весь 2019 год.

Эксперты объясняют замену вкладов брокерскими счетами низкой доходностью депозитов и введение налога на вклады свыше 1 млн рублей. Кроме того, роль сыграл весенний обвал на финансовых рынках и удешевление ценных бумаг, а также развитие модели индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Видео: YouTube / InvestFuture