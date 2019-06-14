Россиянам запретят держать дома волков и крокодилов

Это сделано для безопасности как человека, так и самого животного.

Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых нельзя будет содержать дома. Об этом 14-го июня сообщило "РИА Новости".

В список "запрещенных домашних животных" вошли лисы, волки, крокодилы, быки и антилопы, акулы, тарантулы и многие обезьяны, а также коралловые полипы.

В 2018-м году приняли закон "Об ответственном отношении к животным". Теперь Правительство планирует добавить к нему подзаконные акты, которые объяснят применения основного закона, в том числе список запрещенных к домашнему содержанию животных. Их перечень увеличился в два раза по сравнению с тем, который планировался ранее.

Животных включили в список по следующим соображениям: опасность для владельцев животных и неблагоприятное влияние на самих животных непривычной для них среды обитания.

Видео: Piter.tv ; YouTube / александр шкребета / gnngarmaza