Россиян предупредили об аномальном теплом Рождестве

Температура воздуха будет выше нормы.

В Росгидромете предупредили россиян о теплом Рождестве. Согласно прогнозу погоды температура воздуха будет выше нормы практически на всей территории страны.

В азиaтской чaсти России 6-7 января температура воздуха будут превышена нa 10-16 грaдусов, а в европейской - на 4-8 градуса. В Якутии температурa будет нa 20 градусов выше нормы.

В ночь на 6 января в Петербурге существенных осадков не ожидается, однако утром и днем по всему городу выпадет снег. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов со знаком "минус", а днем потеплеет до -1...+1 градусов.