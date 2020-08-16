Россиянам предложат пополнять банковские карты на кассах магазинов

Введение такой системы было предложено Центробанком РФ

В организации уверены, что она повысит финансовую доступность и будет востребована в удаленных и малонаселенных регионах страны: жителям не придется идти в банк или добираться до банкомата, достаточно будет посетить ближайшую торговую точку.

Ожидается, что основным условием зачисления денежных средств на карту станет покупка с ее помощью в магазине. При этом не исключено, что для запуска сервиса потребуется внести некоторые изменения в действующее законодательство.

Уже сейчас несколько кредитных организаций готовятся протестировать нововведение. В их числе Промсвязьбанк и Ак Барс Банк.

Видео: Банк России

