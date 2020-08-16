Россиянам объяснили, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Способом поделился сотрудник АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис

Его слова приводит агентство "Прайм". По расчетам специалиста, мужчина 30 лет, имеющий постоянную заработную плату в размере 50 тысяч рублей в месяц, после 35-летнего стажа сможет рассчитывать на страховую пенсию в размере 20 802,44 рублей. Чтобы увеличить ее до 50 тысяч рублей на 15 лет, он должен самостоятельно накопить еще 4,9 млн рублей.

В то же время эксперт отметил, что достойной пенсией считается выплата в размере 60% от заработка. Для этого данному условному мужчине нужно накопить приблизительно 1,7 млн рублей дополнительного пенсионного капитала.

Второй сценарий Биезбардис считает более реальным и предлагает инвестировать 7% от доходов с учетом доходности.

Видео: kremlin.ru