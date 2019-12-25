В России могут подорожать абонементы в фитнес-клубы

Абонементы уже подорожали на 15%.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предупредила россиян о подорожании абонементов в фитнес-клубы. Как сообщает Коммерсант, таким образом владельцы будут компенсировать издержки, которые выросли на 20%. Они связаны с обслуживанием клиентов, оплатой аренды залов и рекламой.

Как рассказали эксперты изданию, абонементы уже стали дороже на 15% и это еще не предел. До конца года можно ожидать подорожания почти на треть.

В АОФИ считают, что в 2021 году абонементы в фитнес-клубы могут вырасти в цене на 7-10%. Это связано с расходами на операционную деятельность клубов. Глава АОФИ Ольга Киселева отметила, что рост цен будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей различных регионов.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров подчеркнул, что среднерыночный рост заявленных цен уже превысил 15% год к году. В 2021 году подорожание составит 25–30%, считает он.

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