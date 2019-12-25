Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Киберпреступники стали похищать учетные данные для входа в различные аккаунты.

Директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь заявил, киберпреступники стали похищать учетные данные россиян для входа в различные аккаунты. Затем эти данные они меняют, пишет "РИА Новости".

По словам эксперта, данная схема участилась перед праздниками. Обман осуществляется при помощи рассылки писем якобы от службы безопасности или представителей сервиса с просьбой изменить пароль. Таким образом россияне попадают на сервер киберпреступника.

Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом, могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией. Дмитрий Бондарь, директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар"

Бондарь посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах. А при получении такого письма рекомендует на проходить по ссылке из него, а войти через приложение или ввести в поисковике название сервиса, чтобы изменить пароль.

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