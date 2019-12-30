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Rybka123
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Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале

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Отдыхать граждане будут в честь Дня защитника Отечества, который выпал на воскресенье.

В феврале россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Отдыхать граждане будут в честь празднования Дня защитника Отечества, которое в этом году выпало на воскресенье. 

В Роструде также напомнили, что в следующий раз длинные выходные у россиян будут с 7 по 9 марта. Тогда в стране будут праздновать Международный женский день. 

Самые длинные выходные будут в РФ будут в мае, когда отдыхать можно будет с 1 по 5 число и с 9 по 11.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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